поиск по сайту
 

    46-летняя курянка воровала товары с витрин

    Сегодня, 08:02
    46-летняя курянка воровала товары с витрин
    Полицейские Железнодорожного отдела установили подозреваемую в кражах товара с витрин. Стражи порядка выяснили, что 46-летняя женщина причастна к хищению из магазина автотехники. Уже во время расследования стало ясно, что на счету курянки и кража из магазина сотовой связи. Женщина выжидала момент, когда продавцы были заняты с другими покупателями, вскрывала витрины и похищала товар. В одном случае ущерб превысил 20 тысяч рублей, во втором составил почти 40 тысяч. Краденое продавала случайным знакомым. Женщину проверяют на причастность к другим преступлениям.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама