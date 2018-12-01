46-летняя курянка воровала товары с витрин

Полицейские Железнодорожного отдела установили подозреваемую в кражах товара с витрин. Стражи порядка выяснили, что 46-летняя женщина причастна к хищению из магазина автотехники. Уже во время расследования стало ясно, что на счету курянки и кража из магазина сотовой связи. Женщина выжидала момент, когда продавцы были заняты с другими покупателями, вскрывала витрины и похищала товар. В одном случае ущерб превысил 20 тысяч рублей, во втором составил почти 40 тысяч. Краденое продавала случайным знакомым. Женщину проверяют на причастность к другим преступлениям.



