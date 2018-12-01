поиск по сайту
 

    Старовойт подарил курскому музею недостающий экспонат

    Сегодня, 08:03
    Старовойт подарил курскому музею недостающий экспонат
    Врио губернатора подарил курскому музею недостающий экспонат. Это немецкий радиоприемник Telefunken 1938 года выпуска в рабочем состоянии.
    Подарок музею «Командный пункт Центрального фронта» в Свободе Золотухинского района  Роман Старовойт вручил лично. Как сообщает ГТРК-Курск, по воспоминаниям адъютанта Рокоссовского, в блиндаже командующего фронтом был трофейный немецкий радиоприемник. Раньше посетителям об этом только рассказывали. Теперь экспонат смогут показать. Старовойт узнал о недостающем экспонате, посетив командный пункт в ноябрьские выходные. На экскурсию глава региона приезжал вместе со своей семьей.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама