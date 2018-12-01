Старовойт подарил курскому музею недостающий экспонат

Врио губернатора подарил курскому музею недостающий экспонат. Это немецкий радиоприемник Telefunken 1938 года выпуска в рабочем состоянии.

Подарок музею «Командный пункт Центрального фронта» в Свободе Золотухинского района Роман Старовойт вручил лично. Как сообщает ГТРК-Курск, по воспоминаниям адъютанта Рокоссовского, в блиндаже командующего фронтом был трофейный немецкий радиоприемник. Раньше посетителям об этом только рассказывали. Теперь экспонат смогут показать. Старовойт узнал о недостающем экспонате, посетив командный пункт в ноябрьские выходные. На экскурсию глава региона приезжал вместе со своей семьей.



