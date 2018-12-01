Трое злоумышленников корзинами воровали продукты из супермаркетов

Трое злоумышленников - 28-летняя девушка, 33-летний и 37-летний мужчины – промышляли кражами в супермаркетах Железногорска. Воровали корзинами кофе, чай, шоколад и другие продукты. Как сообщили в УМВД, за один день троица успела совершить четыре кражи из магазинов. Двое подельников наполняли корзины товарами и передавали их третьему, ожидающему у входа. Сами проходили мимо касс к выходу. Похищенное продавали на местном рынке. Сумма причиненного ущерба уточняется. Задержанные уже дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Каждому грозит до пяти лет лишения свободы.



