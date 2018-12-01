поиск по сайту
 

    Трое злоумышленников корзинами воровали продукты из супермаркетов

    Сегодня, 08:03
    Трое злоумышленников корзинами воровали продукты из супермаркетов
    Трое злоумышленников - 28-летняя девушка, 33-летний и 37-летний мужчины – промышляли кражами в супермаркетах Железногорска. Воровали корзинами кофе, чай, шоколад и другие продукты. Как сообщили в УМВД, за один день троица успела совершить четыре кражи из магазинов. Двое подельников наполняли корзины товарами и передавали их третьему, ожидающему у входа. Сами проходили мимо касс к выходу. Похищенное продавали на местном рынке. Сумма причиненного ущерба уточняется. Задержанные уже дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Каждому грозит до пяти лет лишения свободы.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама