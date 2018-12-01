Курянин нашел более 700 тысяч рублей на алименты к 18-летию сына

Приставу удалось взыскать с курянина крупный долг по алиментам. По решению суда мужчина был обязан перечислять на содержание сына четверть заработка ежемесячно. Однако он не спешил с оплатой, и задолженность по алиментным обязательствам составила почти 708 тысяч рублей. Тогда курянину запретили выезд из страны, а также ограничили в праве управления транспортом. Уже к совершеннолетию сына мужчина нашел не только необходимые деньги на погашение долга по алиментам в полном объеме, но и оплатил исполнительский сбор - это еще почти 50 тысяч рублей.







