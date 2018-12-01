поиск по сайту
 

    Курянин нашел более 700 тысяч рублей на алименты к 18-летию сына

    Сегодня, 11:30
    Курянин нашел более 700 тысяч рублей на алименты к 18-летию сына
    Приставу удалось взыскать с курянина крупный долг по алиментам. По решению суда мужчина был обязан перечислять на содержание сына четверть заработка ежемесячно. Однако он не спешил с оплатой, и задолженность по алиментным обязательствам составила почти 708 тысяч рублей. Тогда курянину запретили выезд из страны, а также ограничили в праве управления транспортом. Уже к совершеннолетию сына мужчина нашел не только необходимые деньги на погашение долга по алиментам в полном объеме, но и оплатил исполнительский сбор - это еще почти 50 тысяч рублей.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама