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    Курского студента обокрала новая подружка

    Сегодня, 11:44
    Курского студента обокрала новая подружка
    Полицейские Северо-Западного отдела раскрыли кражу из квартиры студента. Он познакомился с девушкой, пригласил в гости. Общение было недолгим, так как молодой человек собирался к друзьям. Убедившись, что он сел в такси, курянка позвонила знакомым и рассказала, что видела в квартире много ценных вещей, а хозяина долго не будет дома. Взломав непрочную дверь, злоумышленники вынесли из жилища студента два  ноутбука, мобильные телефоны, золотой браслет, часы и даже обувь. Вернувшись, потерпевший сразу вызвал полицию. Раскрыть преступление удалось «по горячим следам». Криминальное трио задержано, подельники уже признались в преступлении. В квартире у одного из взломщиков оперативники нашли все похищенные вещи, их скоро вернут владельцу. Каждому фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

     

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