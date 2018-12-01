Курского студента обокрала новая подружка

Полицейские Северо-Западного отдела раскрыли кражу из квартиры студента. Он познакомился с девушкой, пригласил в гости. Общение было недолгим, так как молодой человек собирался к друзьям. Убедившись, что он сел в такси, курянка позвонила знакомым и рассказала, что видела в квартире много ценных вещей, а хозяина долго не будет дома. Взломав непрочную дверь, злоумышленники вынесли из жилища студента два ноутбука, мобильные телефоны, золотой браслет, часы и даже обувь. Вернувшись, потерпевший сразу вызвал полицию. Раскрыть преступление удалось «по горячим следам». Криминальное трио задержано, подельники уже признались в преступлении. В квартире у одного из взломщиков оперативники нашли все похищенные вещи, их скоро вернут владельцу. Каждому фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.







