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    Обвиняемого в убийстве школьника отправили на медэкспертизу

    Сегодня, 11:54
    Обвиняемого в убийстве школьника отправили на медэкспертизу
    Продолжается расследование уголовного дела, связанного с гибелью в Железногорске 7-летнего мальчика. Как сообщает «Эхо недели» со ссылкой на следственные органы, 39-летний обвиняемый в убийстве первоклассника направлен в психбольницу. Ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу, которая должна установить - был ли мужчина вменяем в момент убийства ребенка. В больнице мужчина под арестом. Напомним, трагедия произошла в конце октября. Пропавшего первоклассника искали неделю, его тело нашли в селе Трояново Железногорского района. По предварительным данным следствия, мужчина встретил школьника в лифте, заманил в свою квартиру, где держал некоторое время. Затем совершил с ним насильственные действия сексуального характера и убил, а труп вывез в дачный поселок за городом.

     

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