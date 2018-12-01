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    В Курской области снова хотят внедрить единые квитанции за ЖКУ

    Сегодня, 12:37
    В Курской области снова хотят внедрить единые квитанции за ЖКУ
    В Курской области снова хотят внедрить единые квитанции за ЖКУ - сообщили в администрации. Работа по созданию единого информационного центра уже началась. Главная задача - систематизировать имеющиеся базы данных и сделать расчеты за «коммуналку» более понятными, удобными и прозрачными для курян. Напомним, в области уже пытались создать единую квитанцию по оплате услуг ЖКХ. Однако деньги, заплаченные населением, оседали в карманах посредников, перед ресурсоснабжающими организациями образовались внушительные долги, после чего решили перейти на прямые расчеты. Теперь же областные власти заявляют, что зачисление платежей на счет ресурсоснабжающих организаций будет автоматическим, без посредников. Это исключит возможность мошенничества. Собственники смогут оплатить как всю квитанцию целиком, так и услуги отдельных поставщиков.

     

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