В Курской области снова обещают мокрый снег и гололедицу

В Курской области в ближайшие сутки сохранится теплая сырая погода. По прогнозу Гидрометцентра, ночью пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси, в отдельных районах в виде снега. Завтра ожидаются всё те же снег, мокрый снег и морось. Местами возможны туман, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 12 м/с. Ночью от -4 до +1, днём до 2 градусов тепла. Спасатели призывают участников дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными.







