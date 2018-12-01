поиск по сайту
 

    В Курской области снова обещают мокрый снег и гололедицу

    Сегодня, 12:54
    В Курской области снова обещают мокрый снег и гололедицу
    В Курской области в ближайшие сутки сохранится теплая сырая погода. По прогнозу Гидрометцентра, ночью пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси, в отдельных районах в виде снега. Завтра ожидаются всё те же снег, мокрый снег и морось. Местами возможны туман, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 12 м/с. Ночью от -4 до +1, днём до 2 градусов тепла. Спасатели призывают участников дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама