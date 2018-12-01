В Курске устроят «День короткометражного кино»

В Курской области во второй раз проведут Всероссийскую акцию «День короткометражного кино». В программе альманахи короткого метра «Семейное кино», «Звезды в коротком метре», «Фестивальные хиты. Один против всех», «Детская анимация» и «Экранизации». Посмотреть их куряне смогут с 15 по 25 декабря на закрытых показах в учебных учреждениях, а также в кинотеатрах области и на открытых общественных площадках. 15 декабря в 16:00 зрителей ждут в библиотеке имени Асеева, в 18:00 - в Байк-баре Bananas Bike & Bar. 23 декабря показ фильмов состоится в 17:00 в ТРЦ «Манеж».



