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    Курянин собрал коллекцию футбольных шарфов

    Сегодня, 08:02
    Курянин собрал коллекцию футбольных шарфов
    Курянин Богдан Панов собрал коллекцию из 40 футбольных шарфов, посвященных чемпионатам и важным играм за последние полтора десятка лет. Всё началось с матча Россия - Уэльс в 2004 году, когда Богдану было 12. Теперь в его коллекции шарфы со всей Евразии - от Дальнего Востока до Португалии, есть с символикой испанских «Реала» и «Атлетико», московского «Спартака» и, конечно, официальный шарф чемпионата мира по футболу-2018. Однако самый дорогой для Богдана шарф с надписью «Авангард», выпущенный специально к финалу Кубка России. Он ездил в Волгоград поддержать команду в битве за трофей. 
     
    По материалам ГТРК "Курск"

     

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