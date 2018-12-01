Курянин собрал коллекцию футбольных шарфов

Курянин Богдан Панов собрал коллекцию из 40 футбольных шарфов, посвященных чемпионатам и важным играм за последние полтора десятка лет. Всё началось с матча Россия - Уэльс в 2004 году, когда Богдану было 12. Теперь в его коллекции шарфы со всей Евразии - от Дальнего Востока до Португалии, есть с символикой испанских «Реала» и «Атлетико», московского «Спартака» и, конечно, официальный шарф чемпионата мира по футболу-2018. Однако самый дорогой для Богдана шарф с надписью «Авангард», выпущенный специально к финалу Кубка России. Он ездил в Волгоград поддержать команду в битве за трофей.

По материалам ГТРК "Курск"