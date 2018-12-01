На проспекте Дериглазова бродячая собака напала на мужчину

На проспекте Дериглазова бродячая собака напала на 35-летнего мужчину. По его словам, в тот вечер он вышел в магазин и увидел, как молодой человек убегал от дворовых собак, которые за ним гнались. Один пёс кинулся и укусил курянина за ногу. Мужчине удалось отбиться от животного. С окровавленной ногой он забежал в ближайшую аптеку. Там ему оказали первую помощь и вызвали скорую. Сейчас курянин проходит лечение в БСМП. Оно затянется надолго, мужчине ставят уколы от бешенста, делают перевязки. При этом собака продолжает бегать по улицам. По словам жителей, животное уже не раз бросалось на прохожих. Пострадавший обращался по этому поводу к участковому, в управляющую компанию, но там ответили, что бродячие животные не в их компетенции. Действительно, сейчас отловом бездомных собак в Курске никто не занимается. Контракт с компанией "Экосервис" завершился в июле. За полгода работы служба поймала более 400 животных.

По материалам издания "Курские известия"











