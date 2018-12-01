Курская область отправила служить почти 90% новобранцев

Из Курской области в этот осенний призыв уже отправлено 87% новобранцев - сообщил военный комиссар Владимир Родионов. Он отметил, что сейчас главная задача – комплектование учебных подразделений, которые готовят специалистов младших командиров. В армию поставляется очень сложная техника, более 50% Курского гарнизона уже перевооружились. Поэтому нужны люди, которые в минимально короткие сроки смогут эту технику освоить, - пояснил военком.

По словам Родионов, многие куряне специально берут академические отпуска в учебных заведениях, чтобы уйти служить со своими ровесниками. Однако в армию хотят идти не все. По итогам осеннего призыва военкомат Центрального и Сеймского округа Курска передал в следственные органы материалы о трех уклонистах. В отношении двух из них возбуждаются уголовные дела, а одного юношу уже осудили.