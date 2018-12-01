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    Курская область отправила служить почти 90% новобранцев

    Сегодня, 08:19
    Курская область отправила служить почти 90% новобранцев
    Из Курской области в этот осенний призыв уже отправлено 87% новобранцев - сообщил военный комиссар Владимир Родионов. Он отметил, что сейчас главная задача – комплектование учебных подразделений, которые готовят специалистов младших командиров. В армию поставляется очень сложная техника, более 50% Курского гарнизона уже перевооружились. Поэтому нужны люди, которые в минимально короткие сроки смогут эту технику освоить, - пояснил военком.
    По словам Родионов, многие куряне специально берут академические отпуска в учебных заведениях, чтобы уйти служить со своими ровесниками. Однако в армию хотят идти не все. По итогам осеннего призыва военкомат Центрального и Сеймского округа Курска передал в следственные органы материалы о трех уклонистах. В отношении двух из них возбуждаются уголовные дела, а одного юношу уже осудили.

     

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