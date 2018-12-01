За 10 месяцев 2018 года в филиал «Курскэнерго» поступило более 27 тысяч обращений потребителей

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за прошедшие 10 месяцев текущего года.





За указанный период в Центры обслуживания потребителей (ЦОП) и пункты по работе с потребителями (ПРП) поступило 27184 обращения жителей Курской области. 3866 из них касались вопросов технологического присоединения (ТП), 8577 – оказания дополнительных услуг, более 14 тысяч обращений были связаны с отключениями, передачей, коммерческим учетом электрической энергии, техническим обслуживанием электросетевых объектов.

Наибольшим спросом пользовались дополнительные услуги по замене приборов учета – 4153 заявки, по сопровождению ТП – 2133, более 2,2 тысяч обращений зарегистрировано по услугам выноса сетей, испытаниям и диагностике оборудования, наружного освещения, предоставления технических ресурсов.

Также за 10 месяцев 2018 года специалисты Курскэнерго исполнили 1757 договоров на оказание услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента, при осуществлении процедуры технологического присоединения», в рамках которой, специалисты сетевой организации выполняют перечень работ, предписанный техническими условиями заявителей.





Курскэнерго, следуя принципу клиентоориентированности, проводит системную работу, направленную на повышение качества обслуживания потребителей. Для удобства курян в филиале функционирует предварительная запись на прием к специалистам ЦОП и ПРП, которые расположены в каждом районе электрических сетей (РЭС). Прием обращений также осуществляется посредством заочных каналов коммуникации: через call-центр, интернет-приемную МРСК Центра.

Телефоны и адреса ЦОП и ПРП филиала, а также другую полезную информацию об услугах Курскэнерго можно получить в специальном разделе «Потребителям» на сайте компании по адресу www.mrsk-1.ru, или позвонив по бесплатной прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115.



