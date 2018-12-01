Московский кредитный банк ввел для пенсионеров карту «Мудрость»

11 декабря в линейке Московского кредитного банка появилась новая услуга, работающая на базе платежной системы «Мир». Карта «Мудрость» предназначена исключительно для пенсионеров.

Пенсионеры, получившие новые карты, смогут снимать любые суммы наличными через банкоматы без комиссии. Остаток средств на счете будет приносить держателю 7-процентный доход. За счет системы кэшбек 5% от потраченных на лекарства средств вернутся клиенту «МКБ». «Аптечная сеть 36,6» и ГОРЗДРАВ возвращают 10%.

Клиенты, согласившиеся получать на карту «Мудрость» пенсии, смогут воспользоваться сервисом «Забота», позволяющим, не выходя из дома, записываться к врачу, получать консультации в сфере досуга, медицины, быта и по другим социальным вопросам. Эксперты помогут пенсионерам круглосуточно. СМС-оповещение, обслуживание, выпуск карт, оплата коммунальных услуг, транзакции в «МКБ Онлайн» не облагаются дополнительными сборами.

«Современные пенсионеры освоили интернет и научились грамотно использовать финансовые услуги. Сейчас мы обслуживаем 350 тыс. пожилых россиян, но намерены охватить 20% рынка», - рассказал Алексей Охорзин, глава Департамента розничного бизнеса Московского кредитного банка.

Елена Недзвецкая, возглавляющая отдел маркетинга в «Аптечной сети 36,6», отметила, что компания совместно с ГОРЗДРАВом заботится о пенсионерах, отпуская жизненно необходимые товары со скидкой. Работа, проделанная при участии «МКБ», позволит сделать покупки в сети аптек более выгодными.

Узнать подробности и заказать карту можно по ссылке.