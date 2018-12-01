Курск налаживает связи с Бенином. Врио губернатора Роман Старовойт встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Бенин в РФ Нукпо Клементом Кики. Сейчас сотрудничество нашего региона с этим государством ведется исключительно в сфере образования: в Курске обучаются более 20 студентов из Бенина. А в целом в курских вузах образование получают свыше 600 студентов из 29 стран Африки. Роман Старовойт отметил, что сотрудничество Курской области и Республики Бенин имеет намного больший потенциал. В том числе, есть перспектива в развитии торгово-экономических связей в сфере глубокой переработки сельхозпродукции, радиоэлектроники, машиностроения, химической и фармацевтической промышленности, в горнодобывающей отрасли.

Перерабатывающие предприятия региона имеют возможность поставлять в Республику Бенин кондитерские изделия, гречневую крупу, хлопья быстрого приготовления, муку, мясо птицы и свинину, сахар и другую продукцию.

По словам посла, важно развивать сотрудничество не только между странами, но и регионами России и Бенина. Стороны договорились, что делегация африканской республики примет участие в работе Среднерусского экономического форума и Коренской ярмарки в следующем году. Курская область, в свою очередь, будет участвовать в Днях республики Бенин, которые пройдут в Москве. Прорабатывается вопрос возможного проведения Дней бенинской культуры в Курске.



