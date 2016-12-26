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    Курянка перечислила мошенникам сбережения ради несуществующей доплаты к пенсии

    Сегодня, 11:50
    Курянка перечислила мошенникам сбережения ради несуществующей доплаты к пенсии
    58-летняя курянка стала жертвой мошенников. Неизвестные люди позвонили по телефону, обманом выманили у неё более 20 тысяч рублей. Злоумышленники сообщили, что женщине положена доплата к пенсии, ее будут перечислять на отдельный банковский счёт. Для его активации необходимо, чтобы баланс не был нулевым. Курянка согласилась на предложение незнакомцев и перевела на указанный счёт свои сбережения. После этого собеседники перестали выходить на связь. Полицейские установили, что номер, с которого звонили мошенники, зарегистрирован в другом российском регионе. Сейчас подозреваемых разыскивают.

     

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