Курянка перечислила мошенникам сбережения ради несуществующей доплаты к пенсии

58-летняя курянка стала жертвой мошенников. Неизвестные люди позвонили по телефону, обманом выманили у неё более 20 тысяч рублей. Злоумышленники сообщили, что женщине положена доплата к пенсии, ее будут перечислять на отдельный банковский счёт. Для его активации необходимо, чтобы баланс не был нулевым. Курянка согласилась на предложение незнакомцев и перевела на указанный счёт свои сбережения. После этого собеседники перестали выходить на связь. Полицейские установили, что номер, с которого звонили мошенники, зарегистрирован в другом российском регионе. Сейчас подозреваемых разыскивают.