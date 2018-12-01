В Железногорске в День Конституции двое иностранцев приняли присягу гражданина России

Сегодня, в день 25-летия Конституции Российской Федерации ,юным жителям Железногорска, достигшим 14–летнего возраста, сотрудники полиции в торжественной обстановке вручили первые паспорта. Стражи порядка указали молодым людям на значимость этого события в их жизни и выразили надежду, что они будут жить в соответствии с основами государственного устройства и российского законодательства, знать свои права, исполнять свои обязанности, а также с уважением относится к правам других граждан, ведь паспорт становится не просто документом, а символом гражданственности.

Кроме этого в этот памятный день двое иностранных граждан сопредельного государства, вступающих в гражданство, приняли Присягу гражданина Российской Федерации.

Приносить присягу на верность России обязаны все иностранцы, принимающие гражданство Российской Федерации.

Всем участникам церемонии полицейские пожелали быть достойными гражданами нашей страны и с честью нести звание гражданина России, а также вручили памятные подарки с российской государственной символикой.