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    В Железногорске в День Конституции двое иностранцев приняли присягу гражданина России

    Сегодня, 11:54
    В Железногорске в День Конституции двое иностранцев приняли присягу гражданина России
    Сегодня, в день 25-летия Конституции Российской Федерации ,юным жителям Железногорска, достигшим 14–летнего возраста, сотрудники полиции в торжественной обстановке вручили первые паспорта. Стражи порядка указали молодым людям на значимость этого события в их жизни и выразили надежду, что они будут жить в соответствии с основами государственного устройства и российского законодательства, знать свои права, исполнять свои обязанности, а также с уважением относится к правам других граждан, ведь паспорт становится не просто документом, а символом гражданственности.
    Кроме этого в этот памятный день двое иностранных граждан сопредельного государства, вступающих в гражданство, приняли Присягу гражданина Российской Федерации.
    Приносить присягу на верность России обязаны все иностранцы, принимающие гражданство Российской Федерации. 
    Всем участникам церемонии полицейские пожелали быть достойными гражданами нашей страны и с честью нести звание гражданина России, а также вручили памятные подарки с российской государственной символикой.

     

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