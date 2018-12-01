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    В курском роддоме нашли грубые нарушения

    Сегодня, 12:23
    В курском роддоме нашли грубые нарушения
    Во время проверки Курского городского клинического родильного дома, расположенного на улице Пирогова, Росздравнадзор с прокуратурой выявили «грубейшие нарушения». В частности, выяснилось, что у роддома не было лицензии на оказание амбулаторной помощи на платной основе, при этом там брали деньги с пациентов. Кроме того, платные услуги оказывались вне очереди, что нарушало права остальных пациентов. В родильных залах использовались сомнительные лекарства, условия хранения которых никем не контролировались. Более того, проверяющие обнаружили медикаменты с истекшим сроком годности. А при родах присутствовал специалист, не имеющий медицинского образования и права находиться в родильном зале. Речь о соцработнике. По результатам проверки в отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях.

     

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