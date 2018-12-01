Курянину вручили орден Мужества спустя 7 лет

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга рядовой запаса Игорь Казаков награжден орденом Мужества.

Государственную награду курянину вручили за выполнение боевой задачи в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году, в ходе которой Игорь был тяжело ранен.

Церемония вручения государственной награды состоялась в поселке Прямицино Октябрьского района, где Игорь проживает с родителями. Церемонию награждения провел заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-майор Эдуард Живаев. Особые слова благодарности прозвучали в адрес родителей кавалера ордена Мужества – Владимира и Валентины Казаковых. Отец Игоря – участник Афганской войны и ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, - стал для своего сына примером верного служения Отечеству.

Сам Игорь Казаков говорит, что «эта награда не только его, но и всех боевых товарищей и командиров, которые его обучали». «Я ни о чем не жалею. Кто-то должен выполнять эту работу», - подытожил Игорь Казаков.

Сегодня Игорь Казаков много читает, ежедневно занимается лечебной физкультурой и общается с друзьями и сослуживцами. Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» помогает Игорю проходить реабилитационный курс в одной из клиник Московской области.

Справка: В 2011 году городе Баксан Кабардино-Балкарской Республики в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий разведывательная группа, в составе которой находился рядовой Игорь Казаков, вступила в бой с членами незаконных вооруженных формирований. Игорь находился в голове группы и одним из первых принял на себя огонь противника. Группе удалось подавить все огневые точки боевиков. В том бою он получил несколько огнестрельных ранений, в результате которых он стал инвалидом.





По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Курской области



