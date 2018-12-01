В мобильном приложении ПФР появится цифровой аналог пенсионного удостоверения

Несколько лет назад Пенсионный фонд отказался от выдачи пенсионных удостоверений, поскольку информсистема ПФР вышла на новый уровень и позволила Фонду оперативно предоставлять гражданам, а также органам государственной власти всю необходимую информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас все государственные организации получают подтверждающие сведения о том, что человек является пенсионером, непосредственно через электронный обмен с Пенсионным фондом. Однако ПФР разработал проект, который позволит подтверждать эти данные также для тех, кто не имеет доступа к базе данных Фонда.

С 2019 года ПФР запускает пилотный проект – цифровую социальную карту, благодаря которой социально-ответственный бизнес, не имея доступа к СМЭВ, сможет идентифицировать человека как пенсионера. Аналогичные функции данная карта будет выполнять для граждан предпенсионного возраста, которым в соответствии с новым законодательством с 1 января 2019 года будут также положены льготы.

Цифровая социальная карта реализована через мобильное приложение ПФР и содержит информацию о статусе гражданина и положенных ему социальных льготах в виде уникального QR-кода. Считывание кода с экрана смартфона позволяет определить право гражданина как пенсионера или человека предпенсионного возраста на положенные ему льготы, скидки и другие формы социальной поддержки, предоставляемые не только государством, но и коммерческими организациями.

Активное использование цифровой социальной карты начнется со следующего года. На сегодня между ПФР и одной из крупнейших торговых сетевых компаний готовится к подписанию двустороннее соглашение о предоставлении льгот с использованием данной карты. В рамках соглашения компания планирует внедрить технологию сканирования QR-кода для предоставления скидок на товары и персонализированных предложений покупателям пенсионного и предпенсионного возраста в магазинах своей сети в следующем году.

ПФР рассчитывает, что и другие компании также проявят интерес к этому проекту. В настоящее время обсуждается аналогичное взаимодействие между Пенсионным фондом и компанией РЖД.

По информации отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Курской области





