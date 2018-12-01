Коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы

Начавшийся нынешней ночью мокрый снег в Курске, по прогнозам метеорологов, продолжится, создавая некоторые трудности движения, как для автомобилистов, так и для пешеходов. Работы по расчистке дорог и тротуаров в областном центре ведутся в соответствии с действующими муниципальными контрактами ОАО «Предприятие по благоустройству города Курска» и ООО «Интеграл-Строй», которые перешли на круглосуточный режим работы.

Как рассказал первый заместитель главы Администрации города Сергей Малахов, сейчас проезжую часть городских дорог песко-соляной смесью обрабатывают порядка 40 комбинированных дорожных машин. В любой момент на линию готовы выйти ещё 30 единиц техники. Одновременно продолжается вывоз снега. В работах по обеспечению должного санитарного состояния улиц города задействовано почти 800 дворников, чистятся тротуары, пешеходные переходы, остановки и подходы к ним. Для уборки городских улиц привлекаются техника организаций торговли и промышленных предприятий.

Немаловажным фактором в уборке города является и ответственная работа управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, в обязанность которых входит содержание придомовых территорий, качественная и своевременная уборка пешеходных дорожек и тротуаров, их посыпка противогололёдными материалами.

- К сожалению, не все управляющие организации подходят к этому делу серьезно. В числе тех, кто плохо справляется со своими задачами, - «Жилсервис», «Курский двор», «ЖилсервисЦентр», «Партнёр», «Своя квартира», - отметил Сергей Малахов. - Сообщить о недобросовестном выполнении обязанностей сотрудниками «управляек» куряне могут в государственную жилищную инспекцию Курской области по телефонам 51-28-31, 74-70-42, в городскую инспекцию по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству по телефону 52-15-92, или в администрации округов: 70-22-94 - Центральный округ, 37-01-01 - Сеймский, 26-10-54 - Железнодорожный округ Курска.

Важно еще раз отметить, что работу коммунальных служб зачастую осложняет транспорт, припаркованный вдоль проезжей части улиц, даже в тех местах, где остановка транспортных средств запрещена соответствующими дорожными знаками, что влияет на скорость уборки и ее качество.

Поэтому Администрация города в очередной раз обращается к автолюбителям и просит не оставлять личный транспорт в неположенных местах, не создавать помех для работы коммунальных служб, соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и взаимно вежливыми.



