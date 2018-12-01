Судьбой "Авангарда" займется Попечительский совет

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт принял решение о создании Попечительского совета футбольного клуба «Авангард». «Перед ним будут стоять задачи разобраться в финансовой ситуации, которая сегодня сложилась в клубе, а также разработать стратегию его развития», — написал Роман Старовойт на своей странице в соцсети. Накануне стало известно об уходе Николая Волокитина с поста президента «Авангарда», который он занимал с 2012 года. «Хочу подчеркнуть, что это было его личное решение. Смена руководства клуба будет обсуждаться в ближайшее время. Администрация Курской области продолжит поддержку «Авангарда». Также ведутся переговоры с частными инвесторами, готовыми вкладывать средства в развитие ФК. Они войдут в состав Попечительского совета»», — написал Старовойт.