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    Судьбой "Авангарда" займется Попечительский совет

    Сегодня, 16:50
    Судьбой
    Врио губернатора Курской области Роман Старовойт принял решение о создании Попечительского совета футбольного клуба «Авангард». «Перед ним будут стоять задачи разобраться в финансовой ситуации, которая сегодня сложилась в клубе, а также разработать стратегию его развития», — написал Роман Старовойт на своей странице в соцсети. Накануне стало известно об уходе Николая Волокитина с поста президента «Авангарда», который он занимал с 2012 года. «Хочу подчеркнуть, что это было его личное решение. Смена руководства клуба будет обсуждаться в ближайшее время. Администрация Курской области продолжит поддержку «Авангарда». Также ведутся переговоры с частными инвесторами, готовыми вкладывать средства в развитие ФК. Они войдут в состав Попечительского совета»», — написал Старовойт. 

     

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