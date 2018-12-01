В Курской области главного борца с коррупцией отправили в отставку. О кадровых изменениях сообщили в региональной администрации. Врио губернатора подписал распоряжение, согласно которому от занимаемой должности освобожден врио председателя областного комитета по профилактике коррупционных и иных правонарушений Николай Крюков. Исполнять обязанности главы комитета будет его заместитель – Андрей Ишунин. И еще одно кадровое решение – освобожден от должности помощника губернатора Павел Шеянов. Он получил новое назначение. Павел Шеянов возглавил Представительство Курской области при Правительстве Российской Федерации.