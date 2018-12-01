Куряне размещают на подъездах наклейки «Здесь живёт Старовойт»
Сегодня, 08:09
Куряне, чтобы избавиться от снега во дворах, размещают на домах наклейки «Здесь живет Старовойт». В соцсети «ВКонтакте» появились фото дома по улице Кати Зеленко, 6г. Один из курских пабликов даже разработал слоган: «Хочешь, чтобы твой двор был чистым? Наклей наклейку!!!» Рядом - ссылки для скачивания этих наклеек. Их можно распечатать самостоятельно, а затем украсить подъезды. Ранее радио "Курс" рассказывало: врио губернатора Роман Старовойт заявил, что один из курских дворов после слуха о том, что он там живет, почистили и убрали. «Теперь я буду требовать, чтобы каждый двор убирали так, будто я в нем живу», - написал Старовойт в соцсети.