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    32 курских школьника поедут на Кремлёвскую елку

    Сегодня, 08:07
    32 курских школьника поедут на Кремлёвскую елку
    26 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоится Общероссийская новогодняя елка. Это главный новогодний детский праздник страны. Каждый год в Кремль съезжаются более пяти тысяч школьников со всей России. От Курской области на главную елку страны отправятся 32 ребенка. «Это отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, а также ребята из социально незащищенных семей. Детей ждет театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Всем участникам вручат подарки. Помимо этого их ждет экскурсионная программа: 25 декабря юные куряне побывают в Измайловском Кремле и посетят Дарвиновский музей», - рассказала врио председателя комитета образования и науки Курской области Екатерина Харченко. Сопровождать детей в поездке будут педаги. 

     

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