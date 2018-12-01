32 курских школьника поедут на Кремлёвскую елку

26 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоится Общероссийская новогодняя елка. Это главный новогодний детский праздник страны. Каждый год в Кремль съезжаются более пяти тысяч школьников со всей России. От Курской области на главную елку страны отправятся 32 ребенка. «Это отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, а также ребята из социально незащищенных семей. Детей ждет театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Всем участникам вручат подарки. Помимо этого их ждет экскурсионная программа: 25 декабря юные куряне побывают в Измайловском Кремле и посетят Дарвиновский музей», - рассказала врио председателя комитета образования и науки Курской области Екатерина Харченко. Сопровождать детей в поездке будут педаги.



