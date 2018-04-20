Почти 800 семей получили помощь от марафона «Мир детства»

Марафон «Мир детства» продолжит свою работу в следующем году - сообщила директор департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Татьяна Сукновалова. Она подчеркнула, что договоренность об этом уже есть с врио губернатора Романом Старовойтом. Благотворительный марафон «Мир детства» действует в Курской области уже 11 лет. За это время собрали порядка 290 миллионов рублей. Только в 2018-м в копилку марафона поступило более 20 миллионов. Курянам давно знакомы прозрачные ящики для сбора денег, установленные в торговых центрах и храмах. Средства направляют семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Это семьи многодетные, матерей-одиночек, семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды и тяжелобольные дети, нуждающиеся в операциях и дорогостоящих лекарственных препаратах, а также пострадавшие вследствие пожара. В этом году материальную поддержку получили 766 таких семей.