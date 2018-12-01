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    Инспектору ДПС грозит уголовное дело

    Сегодня, 08:30
    Инспектору ДПС грозит уголовное дело
    Железногорскому инспектору ДПС грозит уголовное дело. Как сообщили в прокуратуре Курской области, в мае сотрудник ГИБДД составил протокол на водителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения. Ранее мужчина был лишен прав за аналогичное нарушение. Водительское удостоверение у него изъяли. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уже уголовная ответственность. Однако инспектор рапорт об этом не составил. Это не единичный случай. Прокуратура выявила еще три факта сокрытия сообщений о таких преступлениях. Теперь автоинспектор может сам стать фигурантом уголовного дела по статье «Халатность». Материалы по итогам прокурорской проверки направлены в Следственный комитет.

     

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