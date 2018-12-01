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    Курянка вошла в сборную России по боксу

    Сегодня, 08:01
    Курянка вошла в сборную России по боксу
    Курянка Лиана Тарасян стала победительницей турнира по боксу «Олимпийские надежды» и вошла в состав сборной России. Соревнования проходили в Подмосковье и собрали более 200 девушек со всей страны. Спортсменка из Курской области провела два боя и вышла в финал, где одолела непростую соперницу. Благодаря победам Лиану включили в состав сборной России. Теперь она впервые выступит на международных соревнованиях в Сербии, а весной выйдет на ринг первенства России среди девочек. Но главное - теперь она в сборной России под номером один.

    По материалам ГТРК "Курск"

     

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