Кадастровая палата напоминает, как не попасть на уловки мошенников

Кадастровая палата по Курской области напоминает: единственным официальным источником получения государственных услуг Росреестра в электронном виде является сайт Росреестра https://rosreestr.ru. Сайты с другими названиями и схожей символикой никакого отношения к ведомству не имеют. Официальный сайт Росреестра не предоставляет скидок и не организует акции!

Граждане могут получить сведения об объекте недвижимости в режиме реального времени с помощью сервисов «Справочная информация по объектам недвижимости online» и «Публичная кадастровая карта». Информация этих сервисов является общедоступной и предоставляется бесплатно, в тоже время сайты-двойники предоставляют эти данные за плату.

Заявитель вправе обратиться с запросом о предоставлении сведений об объекте недвижимости удобным для него способом: в электронном виде с помощью сервисов сайта Росреестра или при личном обращении в ближайший офис МФЦ.

Узнать о способах получения сведений из ЕГРН, адреса офисов МФЦ и график их работы можно по номеру контактного центра Росреестра 8-800-100-34-34.



