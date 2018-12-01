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    Кадастровая палата напоминает, как не попасть на уловки мошенников

    Сегодня, 08:01
    Кадастровая палата напоминает, как не попасть на уловки мошенников
    Кадастровая палата по Курской области напоминает: единственным официальным источником получения государственных услуг Росреестра в электронном виде является сайт Росреестра https://rosreestr.ru. Сайты с другими названиями и схожей символикой никакого отношения к ведомству не имеют. Официальный сайт Росреестра не предоставляет скидок и не организует акции! 
    Граждане могут получить сведения об объекте недвижимости в режиме реального времени с помощью сервисов «Справочная информация по объектам недвижимости online» и «Публичная кадастровая карта». Информация этих сервисов является общедоступной и предоставляется бесплатно, в тоже время сайты-двойники предоставляют эти данные за плату.
    Заявитель вправе обратиться с запросом о предоставлении сведений об объекте недвижимости удобным для него способом: в электронном виде с помощью сервисов сайта Росреестра или при личном обращении в ближайший офис МФЦ. 
    Узнать о способах получения сведений из ЕГРН, адреса офисов МФЦ и график их работы можно по номеру контактного центра Росреестра 8-800-100-34-34.

     

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