Сегодня утром в Железногорском районе в ДТП погиб водитель "Калины"

Сегодня утром в Железногорском районе авария унесла жизнь человека. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 8 утра на 39 км дороги "Тросна-Калиновка". По предварительным данным, 20-летний водитель "Лады Калины" не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с фурой "Даф" и автомобилем "Фольксваген". В результате ДТП погиб водитель "Калины". Ранения получили водитель и пассажирка "Фольксвагена". Как уточнили в ГИБДД, проезд на этом участке автодороги был затруднен. Пришлось организовать объезд через село Разветье, а также автодорогу "Михайловка-Линец-Фатеж". Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП. Сейчас затруднений движения в Железногорском районе нет. Движение в обе стороны полностью восстановлено.