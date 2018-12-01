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    Курское "Динамо" одержало шестую победу в Евролиге

    Сегодня, 11:33
    Курское
    Курское «Динамо» в среду одержало шестую кряду победу в женской Евролиге. В испанской Саламанке курянки встречались с одним из бывших клубов своего тренера Лукаса Мондело — «Авенидой». Исход встречи решился на последних секундах — 58:56 в пользу бело-голубых. Самыми результативными в прошедшей игре стали  Брианна Стюарт, оформившая дабл-дабл — 21 очко и 11 подборов, и Соня Петрович, которая принесла команде 14 баллов. «Динамо» остаётся единоличным лидером группы «В». В следующем матче Евролиги 19 декабря курянки примут турецкий "Хатай". А уже в воскресенье «Динамо» предстоит провести один из главных матчей 2018 года — дома в регулярном чемпионате наши девушки примут УГМК из Екатеринбурга, с которым идёт борьба за 1-е место. Встреча лучших клубов России и Европы начнётся в СКК в 6 вечера. Сегодня же другая курская команда «Инвента» в Белоруссии проведёт матч Кубка Европы с баскетболистками "Цмоки-Минск".

     

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