Ночная авария в Октябрьском районе унесла жизнь водителя "Лады"

12 декабря в Октябрьского районе в лобовом столкновении легковых автомобилей погиб человек. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло примерно в 23:30 на трассе "Курск-Льгов-Рыльск". Вблизи деревни Половнева лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и «Тойота РАВ 4». 36-летний мужчина, находившийся за рулем «Калины», погиб на месте. От удара его машину перевернуло, та превратилась в покорёженную груду металла. 22-летний водитель «Тойоты» с ранением был доставлен в больницу.