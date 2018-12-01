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    В полиции прокомментировали ситуацию с железногорском госавтоинспектором

    Сегодня, 12:07
    В полиции прокомментировали ситуацию с железногорском госавтоинспектором
    В региональном Управлении МВД прокомментировали информацию прокуратуры о железногорском сотруднике ДПС, который недобросовестно исполнял свои обязанности. В мае госавтоинспекторы выявили четырех водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения, будучи уже лишенными прав за аналогичное нарушение. Материалы о данных правонарушениях они передали инспектору по исполнению административного законодательства. Он в свою очередь при проведении проверок не в полном объеме оформил необходимые документы, предусмотренные законодательством. В полиции подчеркнули, что все нарушения уже устранены. В отношении всех выявленных водителей возбуждены уголовные дела. В Железногорском отделе полиции провели служебную проверку. Нерадивого инспектора ДПС привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Такие же меры применили к его непосредственным руководителя за упущение контроля.

     

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