Приставы перестали принимать наличные

Судебные приставы-исполнители структурных подразделений УФССП России по Курской области прекратили прием денежных средств по квитанционным книжкам и полностью перешли на безналичный расчет.

Теперь граждане могут оплатить задолженность через РОS – терминалы, которые установлены в каждом структурном подразделении Управления. Условием оплаты является знание номера исполнительного производства, который также можно узнать у судебного пристава-исполнителя.

Кроме того, в УФССП России по Курской области напомнили: информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица можно получить в информационном сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте Управления.

Граждане и представители организаций, обнаружившие себя в данном сервисе, могут оплатить задолженность следующими способами в режиме онлайн через электронные платежные системы Промсвязьбанка, Системы ЛИДЕР, КИВИ (без комиссии), РОБОКАССЫ, ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ, Вэбмани, Яндекс.Денег, ПЭЙМО, Системы Город, Башкомснаббанка, Системы Простые Платежи. Платежная система ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ также позволяет оплатить задолженность со счета мобильного телефона и через салоны «Евросети», платежная система Яндекс.Деньги - через салоны сотовой связи; через личный кабинет в интернет-банке Сбербанк ОнЛ@йн выбрав услугу «ФССП России» (для пользователей банковских карт Сбербанка России).

Также можно оплатить задолженность, установив приложение «ФССП» на мобильный телефон или через терминалы и банкоматы моментальной оплаты.