Курянам советуют перед покупкой автомобиля узнать о долгах владельца

УФССП России по Курской области рекомендует перед покупкой автотранспортного средства проверить его прежнего владельца на наличие неоплаченной задолженности.

Очень часто у новых владельцев возникают проблемы при регистрации приобретенного автомобиля. Обратившись в органы ГИБДД выясняется, что на автотранспортное средство наложен запрет на совершение регистрационных действий и новый владелец не может поставить его на учет.

Это связано с наличием неоплаченной задолженности у прежних владельцев. Судебный пристав-исполнитель может применить подобную меру принудительного исполнения в отношении любой категории исполнительных производств: штраф, алиментные или налоговые платежи, ЖКХ и другие.

Постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств выносится с целью побуждения должника исполнить свои обязанности по исполнительному производству и в целях обеспечения исполнения исполнительного документа.

Перед оформлением договора купли-продажи автомобиля необходимо обязательно проводить проверку его владельца на наличие задолженностей и запрета регистрационных действий. Это можно сделать через сервис «Банк данных исполнительных производств» или используя официальное приложение Службы судебных приставов Российской Федерации, разработанное для устройств на базе Android, iPhone, Windows Phone. Данное приложение позволяет пользователям осуществлять поиск сведений о физических и юридических лицах в банке данных исполнительных производств, осуществлять подписку на обновления записей банка данных, а также предоставляет информацию о порядке обращения.