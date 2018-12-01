поиск по сайту
 

    Жительница Железногорска перечислила мошенникам 15 тысяч рублей

    Сегодня, 12:55
    Жительница Железногорска перечислила мошенникам 15 тысяч рублей
    В дежурную часть обратилась 53-летняя жительница Железногорска. Женщина пояснила, что ей позвонил незнакомец, который представился работником службы безопасности банка, и сообщил, что ее карта заблокирована. Для восстановления работоспособности кредитки необходимо следовать его инструкциям. Женщина послушно выполнила ряд операций. Чтобы проверить, нет ли сбоя с переводом денег, мужчина попросил ее перечислить средства с кредитки на указанный номер, заверив, что вернет их обратно. После того, как женщина перевела 15 тысяч рублей, аферист больше на связь не выходил. Полицейские разыскивают злоумышленника и призывают граждан быть осторожнее, не сообщать реквизиты банковских карт. Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ПИН-код! Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировке карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка, номер телефона указан на обратной стороне карты.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама