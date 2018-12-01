Жительница Железногорска перечислила мошенникам 15 тысяч рублей

В дежурную часть обратилась 53-летняя жительница Железногорска. Женщина пояснила, что ей позвонил незнакомец, который представился работником службы безопасности банка, и сообщил, что ее карта заблокирована. Для восстановления работоспособности кредитки необходимо следовать его инструкциям. Женщина послушно выполнила ряд операций. Чтобы проверить, нет ли сбоя с переводом денег, мужчина попросил ее перечислить средства с кредитки на указанный номер, заверив, что вернет их обратно. После того, как женщина перевела 15 тысяч рублей, аферист больше на связь не выходил. Полицейские разыскивают злоумышленника и призывают граждан быть осторожнее, не сообщать реквизиты банковских карт. Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ПИН-код! Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировке карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка, номер телефона указан на обратной стороне карты.