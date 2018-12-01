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    Новый сенатор от Курской области Александр Михайлов побывал на торжественном приёме в Кремле

    Сегодня, 13:14
    Новый сенатор от Курской области Александр Михайлов побывал на торжественном приёме в Кремле
    Новый сенатор от Курской области Александр Михайлов побывал на приёме в Кремле. Он принял участие в торжественном собрании, посвящённом 25-летию Конституции РФ. Михайлов долго не появлялся на публике - последний раз с представителями прессы он общался на представлении Романа Старовойта в Доме Советов. На заседания облдумы, став депутатом, он не приходил. В соцсетях появилось первое фото в новой роли - сенатора от Курской области. Александр Михайлов запечатлен со своим коллегой по Совету Федерации Валерием Рязанским, а также с представителями депутатского корпуса из Государственной и областной Думы.
     
    По материалам "Курских известий"

     

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