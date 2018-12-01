На Ставрополье ждут повторения «дагестанского сценария»

Почему губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову прочат скорую отставку и возможно ли повторение в регионе антикоррупционной чистки по «дагестанскому» варианту?

Все последние месяцы действующему губернатору Владимиру Владимирову разные источники прочат досрочную отставку, пишет «Профиль». Сначала говорили, что он уйдет во время осенней ротации глав субъектов, потом прогнозировали, что Владимиров объявит об отставке уже после Нового года. Как бы то ни было, в Ставропольском крае назрели перемены.

Крупный южный регион с мощным агропромышленным комплексом и потенциалом развития туриндустрии при Владимирове не реализовал ни одного большого инвестпроекта. Вместо этого в крае процветает коррупция и преступность, а на востоке региона к тому же распространяются экстремистские идеи.

Кроме того, растет недовольство населения действующей региональной властью, а отсутствие реальных рычагов воздействия выталкивает протест в социальные сети и на улицы. Другой вариант – обратиться напрямую к президенту страны – тоже используется. За последний год жители Ставрополья как минимум четыре раза публично просили Путина отправить Владимирова в отставку.

Все это понижает и без того мусорный рейтинг губернатора Ставрополья. По данным Центра электоральных практик, действующий руководитель края не имеет никаких шансов быть переизбранным осенью 2019 года.

Такой расклад на руку системной оппозиции. КПРФ и ЛДПР, по слухам, уже готовы выдвинуть на выборах в Ставропольском крае тяжелую артиллерию, как это было на Дальнем Востоке, в Сибири и Владимирской области в сентябре 2018 года. Есть информация, что от КПРФ будет баллотироваться харизматичный генерал Виктор Соболев, а от ЛДПР – молодой руководитель местного отделения партии Александр Пелюх.

В нынешних реалиях все более вероятным кажется повторение в Ставропольском крае так называемого «дагестанского сценария». Напомним, что с начала 2018 года при активном участии нового главы республики Владимира Васильева там развернута полномасштабная и весьма эффективная борьба с коррупцией с одновременным перетряхиванием местных элит. Действия Васильева встречают бурное одобрение электората не только в Дагестане, но и по всему Северному Кавказу, включая Ставрополье. Понятно, что чем больше успехов показывает дагестанский лидер, тем меньше шансов у ставропольского губернатора сохранить свои позиции или хотя бы надеяться на мирную отставку и синекуру где-нибудь в Совете Федерации.