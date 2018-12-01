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    Курская область вошла в пятерку "чистых" регионов

    Сегодня, 14:27
    Курская область вошла в пятерку
    «Зелёный патруль» представил экологический рейтинг областей России. Регионами с самой благополучной обстановкой стали Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай. По итогам осеннего рейтинга на один пункт поднялась Курская область – у неё четвертое место. По сообщению ио директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Алексея Черкасова, позиция нашего региона характеризует устойчивую экологическую обстановку. Сразу за Курской в рейтинге следуют Белгородская, Мурманская и Магаданская области. Регионом с худшей экологической обстановкой стала Свердловская область. Также замыкают рейтинг Челябинская, Иркутская, Московская и Нижегородская области.

     

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