Курская область вошла в пятерку "чистых" регионов

«Зелёный патруль» представил экологический рейтинг областей России. Регионами с самой благополучной обстановкой стали Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай. По итогам осеннего рейтинга на один пункт поднялась Курская область – у неё четвертое место. По сообщению ио директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Алексея Черкасова, позиция нашего региона характеризует устойчивую экологическую обстановку. Сразу за Курской в рейтинге следуют Белгородская, Мурманская и Магаданская области. Регионом с худшей экологической обстановкой стала Свердловская область. Также замыкают рейтинг Челябинская, Иркутская, Московская и Нижегородская области.



