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    Курские таможенники обнаружили в аптечке патрон

    Сегодня, 14:55
    Курские таможенники обнаружили в аптечке патрон
    При досмотре легкового автомобиля в пункте пропуска Крупец курских таможенников заинтересовал подозрительный предмет в багажнике. В аптечке они обнаружили охотничий патрон иностранного производства. Водитель — гражданин Украины — признался, что патрон принадлежит ему, при поездке за границу он забыл выложить его из аптечки. Патрон направили на экспертизу. Эксперт установил, что это боеприпас заводского производства к гладкоствольному охотничьему оружию 12 калибра. В отношении забывчивого водителя завели два дела об административных правонарушениях.

     

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