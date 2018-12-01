Готовность «Квадры» к зиме проверит межведомственная комиссия

Готовность курской «Квадры» к зиме проверит межведомственная комиссия. Соответственное распоряжение подписал врио губернатора Роман Старовойт. Почему проверку решили провести в разгар отопительного сезона, не уточняется. Возглавил комиссию замгубернатора Алексей Смирнов, в её состав вошли представители городской и областной администраций, МЧС и руководители компании «Квадра». Материалы проверки должны представить в администрацию губернатора Курской области до 20 января 2019 года.