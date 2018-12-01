Как не обжечься на «быстрых» деньгах? Отвечает управляющий Отделением по Курской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников:

Прежде чем взять заем в микрофинансовой организации, проверьте наличие этой компании в государственном реестре МФО на сайте Банка России www.cbr.ru. Если такой компании в госреестре нет, или она находится в перечне исключенных – перед вами нелегальный участник финансового рынка. Передача документов такой организации, оформление договорных отношений с ней представляет опасность.

Обращаясь в МФО, нужно изучить ее условия предоставления займов. Обратите внимание, что ставки в МФО выше, чем в банках – но и средства получить проще.

Обязательно оцените свои возможности по выплате долга. Практика показывает, что предельная долговая нагрузка по обслуживанию всех кредитов и займов не должна превышать 30 – 40% ежемесячных доходов. Если вы выплачиваете сразу несколько кредитов или займов, спланируйте платежи по ним в разные части месяца, чтобы распределить долговую нагрузку между авансом и зарплатой. Если это возможно, выбирайте дату выплаты долга после ожидаемой даты зарплаты, например, через 3—4 дня — это позволит воспользоваться удобными методами погашения.До подписания договора внимательно прочитайте его и возьмите время на раздумья – вы можете заключить договор потребительского займа на указанных микрофинансовой организацией условия в течение пяти дней после ознакомления с индивидуальными условиями договора.

Если возникнет необходимость, не бойтесь отстаивать свои права: установлено трехкратное ограничение начисления процентов по договору потребительского микрозайма. Его суть в следующем: если срок возврата по договору не превышает одного года, МФО не вправе начислять заемщику – физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа. Еще одно ограничение касается краткосрочного (до одного года) потребительского микрозайма: после возникновения просрочки МФО может начислять должнику проценты только на непогашенную часть суммы основного долга до достижения двукратного ее размера.

При этом МФО сможет вновь начать начисление процентов лишь после частичного погашения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов. А неустойки - только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.

Если у вас остались вопросы по взаимодействию с финансовыми организациями, вы можете позвонить в Банк России для консультации. Для потребителей финансовых услуг в ноябре начал работать новый телефонный номер Банка России 8-800-300-3000. По этому номеру круглосуточно можно получить оперативные ответы по различным финансовым вопросам: как обжаловать действия банков, страховых компаний и других финансовых организаций, как правильно выбрать инвестиционный продукт или узнать свою кредитную историю, как защитить свои сбережения от мошенников.

По материалам отделения Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу





