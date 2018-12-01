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    В Курске горящая свеча привела к трагедии

    Сегодня, 15:57
    В Курске горящая свеча привела к трагедии
    Ночью 11 ноября в Курске на Обоянской во дворе одного из домов загорелись хозяйственной постройки. Пожар полностью уничтожил два подсобных помещения, еще два повредил. При разборе завалов и проливке обнаружили кремированный труп мужчины. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что для освещения помещения использовалась свеча. Это уже второй случай гибели человека на пожаре в Курске с начала года. Всего же в городе произошло 103 пожара, в результате которых пострадали восемь человек. 
    Управление по делам ГО и ЧС при Администрации Курска напоминает: использовать огонь в состоянии алкогольного опьянения опасно! Под действием алкоголя притупляются инстинкты самосохранения, замедляется скорость реакции, и при возникновении опасности человек не успевает предпринять верных действий для спасения собственной жизни.
      Если же беды избежать не удалось, незамедлительно сообщите о происшествии по Единому номеру вызова экстренных служб – 112 (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

     

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