Ревизор из столицы вновь раскритиковала благоустройство Курска
Сегодня, 16:23
Сегодня в Курске с повторным визитом находится представитель Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. Первый раз эксперт приезжала в начале ноября, чтобы проверить, как в нашей области реализуется программа благоустройства городской среды, ведутся работы по капремонту и расселению из ветхого и аварийного жилья. После посещения объектов в Курске, Курчатове и Железногорске Светлана Калинина выступила с резкой критикой проделанной работы и дала ряд поручений. Сегодня она выясняла, удалось ли исправить нарушения. В частности, представитель ОНФ побывала в сквере «Гулливер». Калинина осталась недовольна качеством работ. "Я не понимаю: как надо не любить своих соотечественников, чтобы так уродливо сделать. Люди, которые этим занимались, больше работать не должны. Ни один проект в Курске не будет принят без согласования с общественностью, без публичных слушаний", - заверила Калинина. Также активист побывала в аварийном доме на Суворовской. Во время первого визита она призвала создать для обитателей дома нормальные санитарные условия. Новый туалет здесь появился, однако сомнения вызвала конструкция строения, она опирается на металлические опоры и буквально нависает над нечистотами. Побывала эксперт и по другим адресам. Например, Калинину возмутило, что на парк КЗТЗ потратили 9 млн. рублей, а в итоге поставили площадку за 150 тысяч рублей и положили плитку. Представителей прокуратуры она попросила проверить каждую потраченную копейку.