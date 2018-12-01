Дед Мороз на доске для сёрфинга переплыл реку Сейм
Сегодня, 08:08
В Курске Дед Мороз на доске для сёрфинга
переплыл реку Сейм. Ролик появился в соцсетях. Съёмки проходили на пляже
«Здоровье». Оказалось, что в костюм новогоднего волшебника переоделся спортсмен
Антон Салов. Уже 3 года он занимается сап-сёрфингом, отличающимся от обычного
сёрфинга тем, что для плавания используется весло. Ролик будет участвовать в
конкурсе, который проводится в Москве. Антон Салов отметил, что в 2019-м он с
единомышленниками планирует открыть в Курской области региональную Федерацию
сёрфинга.