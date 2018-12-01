поиск по сайту
 

    Дед Мороз на доске для сёрфинга переплыл реку Сейм

    Сегодня, 08:08
    Дед Мороз на доске для сёрфинга переплыл реку Сейм

    В Курске Дед Мороз на доске для сёрфинга переплыл реку Сейм. Ролик появился в соцсетях. Съёмки проходили на пляже «Здоровье». Оказалось, что в костюм новогоднего волшебника переоделся спортсмен Антон Салов. Уже 3 года он занимается сап-сёрфингом, отличающимся от обычного сёрфинга тем, что для плавания используется весло. Ролик будет участвовать в конкурсе, который проводится в Москве. Антон Салов отметил, что в 2019-м он с единомышленниками планирует открыть в Курской области региональную Федерацию сёрфинга.

     

     

    фото Антона Салова

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама