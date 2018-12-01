Курянин в квартире вырастил четырёх утят

Дома у курянина Сергея Локтионова поселились четыре утенка. Пернатые ходят по столу, играют с детьми и даже купаются в ванне. Как пояснил Сергей Локтионов, в деревне утка поздно села на яйца высиживать утят. Четыре птенца вылупились 28 сентября. В сарае они могли замёрзнуть, поэтому их принесли в дом. Для птиц сделали специальный ящик — брудер. Это устройство для обогрева молодняка птицы в первые недели жизни, там же установили автоматическую кормушку. Все утята выросли, им даже дали клички. Из-за окраса одного из селезней назвали Мерседес. Есть еще Уголек, Макдак и Снежинка. В доме трое детей, они постоянно носят утят на руках, гладят, играют с ними. Курянин признался, что на обед птиц забивать не будут - слишком привыкли к ним.

По материалам "РИА КУРСК"