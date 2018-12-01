Четырем иностранцам незаконно выдали российские паспорта

В Курской области сотрудницу миграционной службы осудили за незаконную выдачу паспортов. Фигурантом уголовного дела стала исполняющая обязанности начальника миграционного пункта УФМС России по Мантуровскому району. По данным регионального Управления ФСБ, обвиняемая незаконно оформила паспорта двум гражданам Узбекистана, гражданину Армении и гражданину Украины. По материалам сотрудников ФСБ в отношении женщины возбудили четыре уголовных дела. Суд признал ее виновной и назначил в качестве наказания штраф в 45 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу, штраф женщина оплатила.