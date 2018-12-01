Аптека без отопления и канализации продавала просроченные лекарства

Множество грубых нарушений обнаружил Росздравнадзор при проверке аптеки, расположенной на Магистральном проезде Курска. В помещениях не было центрального отопления. Электрический обогреватель включали только по утрам, когда на работу приходили фармацевты. Температура в помещении поднималась до +7 градусов. Это при влажности, доходящей до 90 %. Даже инъекционные формы лекарств хранились в шкафу при температуре, близкой к замораживанию. Водопровода и канализации в павильоне тоже не было. Сотрудники не только не могли провести нормальную уборку, им даже помыть руки было негде. Отсутствовал пандус для инвалидов. В торговом зале нашли 41 упаковку просроченных медикаментов. По итогам проверки обществу с ограниченной ответственностью выдано предписание об устранении нарушений. Составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении юридического лица и должностного лица. Информация по результатам проверки направлена в прокуратуру, Роспотребнадзор и МЧС.