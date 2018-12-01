поиск по сайту
 

    В Курске заговорят на 25 языках

    Сегодня, 08:06
    В Курске заговорят на 25 языках
    В Курске заговорят на 25 языках. Сегодня в ЮЗГУ состоится I международный Лингвофестиваль. В рамках фестиваля проведут олимпиаду по английскому языку для школьников, а также презентации различных языков мира. Студенты и ученики расскажут желающим историю того или иного языка и даже научат базовым словам и фразам. Планируется презентация порядка 25 языков, в том числе: английского, румынского, украинского, испанского, французского, китайского, шведского и других. Также участники фестиваля обсудят особенности французской дипломатии, узнают о влиянии красного и желтого цветов на китайскую культуру, обсудят «мертвые» языки и научатся лучше профессиональных переводчиков обыгрывать сложные названия фильмов. Презентации языков начнутся с 11:30 и продолжатся до 16:30.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама