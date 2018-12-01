В Курске заговорят на 25 языках. Сегодня в ЮЗГУ состоится I международный Лингвофестиваль. В рамках фестиваля проведут олимпиаду по английскому языку для школьников, а также презентации различных языков мира. Студенты и ученики расскажут желающим историю того или иного языка и даже научат базовым словам и фразам. Планируется презентация порядка 25 языков, в том числе: английского, румынского, украинского, испанского, французского, китайского, шведского и других. Также участники фестиваля обсудят особенности французской дипломатии, узнают о влиянии красного и желтого цветов на китайскую культуру, обсудят «мертвые» языки и научатся лучше профессиональных переводчиков обыгрывать сложные названия фильмов. Презентации языков начнутся с 11:30 и продолжатся до 16:30.