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    Делегация Курской области отправилась в Севастополь

    Сегодня, 08:04
    Делегация Курской области отправилась в Севастополь
    Сегодня официальная делегация Курской области во главе с врио губернатора Романом Старовойтом посетит Севастополь. В ее составе - руководство региона, городов Курск и Курчатов, Пристенского района, курских вузов и бизнесмены. Запланирована встреча главы Курской области с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым и рабочее совещание, где подведут итоги совместной работы в рамках действующего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. К подписанию планируется 13 официальных документов. Также курская делегация посетит Нахимовское училище, побывает на палубе сторожевого корабля «Сметливый», проведет целый ряд деловых встреч и переговоров. 

     

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