Делегация Курской области отправилась в Севастополь

Сегодня официальная делегация Курской области во главе с врио губернатора Романом Старовойтом посетит Севастополь. В ее составе - руководство региона, городов Курск и Курчатов, Пристенского района, курских вузов и бизнесмены. Запланирована встреча главы Курской области с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым и рабочее совещание, где подведут итоги совместной работы в рамках действующего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. К подписанию планируется 13 официальных документов. Также курская делегация посетит Нахимовское училище, побывает на палубе сторожевого корабля «Сметливый», проведет целый ряд деловых встреч и переговоров.